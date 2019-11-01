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01.11.2019 - 13:39
Çankırı'daki DEAŞ operasyonu ile ilgili bilgilere TRT Haber ulaştı
01.11.2019 - 12:43
Çanakkale'de 56 düzensiz göçmen yakalandı
01.11.2019 - 12:26
Adil Öksüz'ün firarının yeni ayrıntıları ortaya çıktı
01.11.2019 - 12:00
Türk - Rus ortak devriyesi başladı
01.11.2019 - 11:42
İkinci Rus askeri heyeti Ankara’ya geliyor
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Önünden geçtiği evin garajında kaldı
Brezilya'da sıradışı bir olay yaşandı. Bir kadın sokakta yürürken bir anda kendini önünden geçtiği evin garajında buldu.
01 Kasım 2019 Cuma 14:37 -
Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 14:38
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