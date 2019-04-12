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Yaşam

Ölüme terk edilen engelli yük hayvanlarını hayata bağlıyorlar

Okan Oflaz tarafından 9 yıl önce kurulan Yük Hayvanları Koruma ve Kurtarma Derneği, sahipleri tarafından ölüme terkedilen hayvanlara ikinci baharlarını yaşatıyor.

12 Nisan 2019 Cuma 10:53 - Son Güncelleme 12 Nisan 2019 Cuma 12:02

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