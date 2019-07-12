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Türkiye

Ölmek üzere olan zehirli aslan balığını dalgıçlar kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, balık avlamak için denize atılmasına rağmen bir daha geri çekilmeyen, sepete yakalanmış aslan balığını ölmek üzereyken kurtardı.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:35 - Son Güncelleme 12 Temmuz 2019 Cuma 12:36

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