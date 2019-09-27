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27.09.2019 - 12:03
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Oksijen deposunda yaşanan sızıntı D-100 karayolunu ulaşıma kapattı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kimyasal gazların üretiminin yapıldığı fabrikanın oksijen deposunda sızıntı meydana geldi. Sızıntıdan dolayı D-100 Karayolu üzerinde gaz bulutu oluştu.
27 Eylül 2019 Cuma 14:28 -
Son Güncelleme 27 Eylül 2019 Cuma 14:28
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