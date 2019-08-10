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Dünya

Nijerya'da kaçırılan Türk gemiciler yurda dönüyor

Nijerya'da kurtarılan 10 Türk gemici, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirildi. 10 mürettebatı Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 21:27 - Son Güncelleme 10 Ağustos 2019 Cumartesi 21:28

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