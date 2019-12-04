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Yağmurlu
Dünya

NATO Zirvesi'nde liderlerden Trump dedikodusu

İngiltere'nin başkenti Londra'daki NATO Zirvesi'nin yoğun ve sert gündemi, Batılı liderlerin zaman zaman dedikoduya varan esprili diyalogları ile renklendi.

04 Aralık 2019 Çarşamba 14:49 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 14:51

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