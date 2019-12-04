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04.12.2019 - 15:00
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04.12.2019 - 14:04
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04.12.2019 - 13:50
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04.12.2019 - 13:06
NATO Liderler Zirvesi başladı
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NATO Zirvesi'nde liderlerden Trump dedikodusu
İngiltere'nin başkenti Londra'daki NATO Zirvesi'nin yoğun ve sert gündemi, Batılı liderlerin zaman zaman dedikoduya varan esprili diyalogları ile renklendi.
04 Aralık 2019 Çarşamba 14:49 -
Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 14:51
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