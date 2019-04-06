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Türkiye

"Muhteşem 8"li hedefi on ikiden vuruyor

Antalya Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'ndaki 2'si kadın 8 kişilik ekip, eğittikleri meslektaşlarının hızlı ve tam isabetle silah kullanabilmesi için özverili çalışıyor.

06 Nisan 2019 Cumartesi 21:33 - Son Güncelleme 06 Nisan 2019 Cumartesi 21:33

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