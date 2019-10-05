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Kuvvetli Sağanak Yağışlı
Spor

Muhammed Salah, İngiliz halkına örnek oluyor

Nottingham Forest taraftarı Ben Bird, Liverpool'un Mısırlı yıldızından etkilendiği için Müslümanlığı seçtiğini açıkladı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 15:35 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 15:35

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