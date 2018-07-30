  • 31 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.893
    EURO 5.732
  • BIST 96157.74
    ALTIN 191.75
Reklamı Kapat

BU VİDEOLAR İZLENİR

MHP Genel Başkanı Bahçeli klasik aracı ile başkent caddelerini gezdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkent caddelerinde klasik arabası Chrysler'i kullandı.

Kategori : Gündem
Tarih : 30.07.2018
<iframe src="https://www.trthaber.com/video_siteneekle.php?id=40049&video=1&baslik=1&spot=1&tarih=1" width="665" height="800"></iframe>
﻿

VİDEO KATEGORİLERİ



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER