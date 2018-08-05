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Mescid-i Aksa'da toplanan çocuklar Filistin için şarkı söyledi

Filistinli çocuklar, Mescidi Aksa’nın avlusunda toplanıp Filistin için şarkılar söyledi.

Kategori : Dünya
Tarih : 05.08.2018
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