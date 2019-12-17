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Dünya

Meksika hükümeti polisleri forma sokmak için kolları sıvadı

Meksika'nın başkenti Meksiko'da, kilolu polisleri forma sokmak için "sağlıklı polis" uygulaması devreye sokuldu. Programa katılan polisler hem kilo veriyor hem de aylık bin peso ek gelir elde ediyor.

17 Aralık 2019 Salı 10:32 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 10:33

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