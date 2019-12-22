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Mehmetçikten Tel Abyad'da yeni kontrol noktası

Mehmetçik, Tel Abyad'ın Saluk Atik bölgesindeki yol kontrol noktasının inşaatını tamamladı.

22 Aralık 2019 Pazar 12:51 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 12:52

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