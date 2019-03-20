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Türkiye

Meclis'i bombalatan darbeci de inkara sığındı

Eski Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanı tuğgeneral Hakan Evrim'in, darbeye katılmadığı yönündeki inkarı, kamera görüntüleri telsiz kayıtları ve mahkemedeki tanık ifadeleriyle çürütüldü.

20 Mart 2019 Çarşamba 19:05 - Son Güncelleme 20 Mart 2019 Çarşamba 19:05

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