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Türkiye

Mardin'de ormanlık alanda yangın

Mardin’in Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da müdahale ediyor.

28 Temmuz 2019 Pazar 22:27 - Son Güncelleme 28 Temmuz 2019 Pazar 22:35

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