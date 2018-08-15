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Malazgirt Zaferi'nin 947. yıldönümü için büyük hazırlık

Türkiye, tarihin akışını değiştiren büyük Malazgirt Zaferi'nin 947. yılını kutlamaya hazırlanıyor.

Kategori : Türkiye
Tarih : 15.08.2018
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