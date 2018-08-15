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Malazgirt Zaferi'nin 947. yıldönümü için büyük hazırlık
Türkiye, tarihin akışını değiştiren büyük Malazgirt Zaferi'nin 947. yılını kutlamaya hazırlanıyor.
Kategori :
Türkiye
Tarih : 15.08.2018
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Malazgirt Zaferi'nin 947. yıldönümü için büyük hazırlık
Amerika Türk İş Konseyi'nden Trump'a tepki
Gaz ve fren pedallarını karıştıran sürücü cam binaya girdi
Tiyatro sanatçısı Müşfik Kenter aramızdan ayrılalı 6 yıl oldu
Hacı adayları Cennet-ül Mualla mezarlığını ziyaret edip dua ediyor
Burdur Yarışlı Gölü'nde flamingo yoğunluğu
Amatör kulüp 18 futbolcusunu satıp keçi aldı
27 yıldır minyatür araç yapıyor
Terör örgütünün mağdur ettiği esnaf devlete minnettar
Kaplumbağa Julie'nin 50'nci yaş günü partisi
Teröristlerin gökyüzündeki korkulu rüyası: Kaplan
Japonya'da "Jetgiller" tarzı restoranlar büyük ilgi görüyor
Malazgirt Zaferi'nin 947. yıldönümü için büyük hazırlık
Amerika Türk İş Konseyi'nden Trump'a tepki
Gaz ve fren pedallarını karıştıran sürücü cam binaya girdi
Tiyatro sanatçısı Müşfik Kenter aramızdan ayrılalı 6 yıl oldu
Hacı adayları Cennet-ül Mualla mezarlığını ziyaret edip dua ediyor
Burdur Yarışlı Gölü'nde flamingo yoğunluğu
Amatör kulüp 18 futbolcusunu satıp keçi aldı
27 yıldır minyatür araç yapıyor
Terör örgütünün mağdur ettiği esnaf devlete minnettar
Kaplumbağa Julie'nin 50'nci yaş günü partisi
Teröristlerin gökyüzündeki korkulu rüyası: Kaplan
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