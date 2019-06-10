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Türkiye

Makas katliamı şüphelileri kazadan önce alkol aldıklarını itiraf etti

İstanbul Beşiktaş'ta makas atarak 4 kişinin öldüğü kazaya neden olan araçtakilerden Abdülsamet Topçi'nin ifadesine TRT Haber ulaştı. Topçi ve babası alkol aldıklarını itiraf etti.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:02 - Son Güncelleme 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:02

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