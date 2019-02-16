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Kuyruğuna buz kütlesi yapışan kartalı yardımseverler kurtardı

ABD'de balık avlayan bir kartalın kuyruğuna buz kütlesi yapıştı. Buzdan kurtulamayan yırtıcı kuşun imdadına yardımseverler koştu. Kartal, Kızılderili ayini ile gökyüzüne bırakıldı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 00:22 - Son Güncelleme 16 Şubat 2019 Cumartesi 00:22

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