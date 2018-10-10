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Kuveyt Meclis Başkanı'ndan övgü dolu sözler

Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim, Türkiye'yi hedef alana operasyonlara tepki gösterdi.

Kategori : Dünya
Tarih : 10.10.2018
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