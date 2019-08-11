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Kümbet kazısında Sultan Alaaddin yazılı sanduka bulundu
Erzurum'un Pasinler ilçesinde, defineciler tarafından tahrip edilen tarihi kümbette yapılan kazıda, üzerinde "Sultan Alaaddin" yazısı olan sanduka bulundu.
11 Ağustos 2019 Pazar 18:47 -
Son Güncelleme 11 Ağustos 2019 Pazar 18:48
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