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Kültür Sanat

Kümbet kazısında Sultan Alaaddin yazılı sanduka bulundu

Erzurum'un Pasinler ilçesinde, defineciler tarafından tahrip edilen tarihi kümbette yapılan kazıda, üzerinde "Sultan Alaaddin" yazısı olan sanduka bulundu.

11 Ağustos 2019 Pazar 18:47 - Son Güncelleme 11 Ağustos 2019 Pazar 18:48

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