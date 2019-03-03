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03.03.2019 - 12:20
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Kum deposunda akıllara durgunluk veren kaza
Çin'de bir şantiyede kepçe operatörü önünde bekleyen kadını fark etmeyerek aracını hareket ettirdi. Kepçe ile kum alan operatör ardından kumu bir kamyonun kasasına boşalttı.
03 Mart 2019 Pazar 16:44 -
Son Güncelleme 03 Mart 2019 Pazar 16:44
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