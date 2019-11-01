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Kültür Sanat

Kuğu Gölü Balesi Ankaralı sanatseverlerle buluşacak

Çaykovksi'nin en önemli eserlerinden Kuğu Gölü Balesi Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.

01 Kasım 2019 Cuma 19:54 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 19:55

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