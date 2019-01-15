TRT Haber

15
Ocak 2019
Salı
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Dünya

Kenya'da bir otele bombalı saldırı düzenlendi

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bulunan lüks bir otel ve ofis kompleksinde 2 patlama ve silah sesleri duyulduğu belirtildi.

15 Ocak 2019 Salı 17:01 - Son Güncelleme 15 Ocak 2019 Salı 17:53

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