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Türkiye

Kendi imkanlarıyla sulama kanalında sörf yaptılar

Osmaniye'de sıcaktan bunalan bir grup genç, gerekli önlemler alındıktan sonra kendi imkanları ile sulama kanalında sörf yaptı.

18 Haziran 2019 Salı 11:24 - Son Güncelleme 18 Haziran 2019 Salı 11:25

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