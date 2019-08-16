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Kavgada tüfekle rastgele ateş açtılar: 17 yaralı

Kocaeli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 17 kişi yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

16 Ağustos 2019 Cuma 00:33 - Son Güncelleme 16 Ağustos 2019 Cuma 00:33

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