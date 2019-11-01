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Kuvvetli Sağanak Yağışlı
Türkiye

Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya’ya mevsimin ilk karı düştü.

01 Kasım 2019 Cuma 16:26 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 16:28

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