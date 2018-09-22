Kars'ta kaybolan 6 yaşındaki erkek çocuk bulundu

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Kars Digor'da kaybolan 6 yaşındaki erkek çocuğu, bir başka köyde bulunarak ailesine teslim edildi.
Kategori :
Türkiye
Tarih : 22.09.2018
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