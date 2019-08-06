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Türkiye

Kapkaççıyı güvenlik kameraları yakalattı

Adana'da bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan motosikletli iki kişiden biri, güvenlik kamerası kayıtlarından yakalandı.

06 Ağustos 2019 Salı 09:49 - Son Güncelleme 06 Ağustos 2019 Salı 09:58

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