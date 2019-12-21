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Dünya

Kanlı Noel katliamı unutulmadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde katliamın 56. yılında şehitler anıldı.

21 Aralık 2019 Cumartesi 21:22 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 21:22

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