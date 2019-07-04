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Türkiye

Kamyon kasasında yüzen çocuklara havuz sürprizi

Rize'nin Çayeli ilçesi brandayla su geçirmez hale getirilerek havuza dönüştürülen kamyonda yüzen çocukların hayali gerçek oldu. Hayatlarında ilk kez havuzla tanışan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:38 - Son Güncelleme 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:41

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