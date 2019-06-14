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Jandarma Genel Komutanlığı 180 yıldır milletin emrinde

Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşunun 180'inci yıl dönümüne özel klip yayınladı. Klipte, jandarma teşkilatının zorlu görev anları paylaşıldı.

14 Haziran 2019 Cuma 10:32 - Son Güncelleme 14 Haziran 2019 Cuma 10:32

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