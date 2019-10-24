Dünya
İtalya Avrupa Birliği'nden ayrılacak mı?
Geçtiğimiz dönemlerde Avrupa Birliği ve İtalya arasında hem bütçe hem de göçmenler konusunda ciddi krizler yaşandı. Fransa, İtalya ve Almanya arasında da göçmenlerin kabulü nedeniyle sert tartışmalar yaşandı. Bu gelişmeler ise, "İtalya Avrupa Birliği'nden ayrılacak mı?" sorularını gündeme getirdi. Massimo Gaiani, Birliğin kurucu ülkelerinden biri olarak İtalya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının hiçbir zaman söz konusu olmadığını söyledi. Ancak Avrupa Birliği'ne eleştirler yöneltti.
24 Ekim 2019 Perşembe 10:34 - Son Güncelleme 24 Ekim 2019 Perşembe 10:37