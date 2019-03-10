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İsveç'te otobüs patladı

İsveç’in başkenti Stockholm’de belediye otobüsünde şiddetli bir patlama meydana geldi.

10 Mart 2019 Pazar 23:37 - Son Güncelleme 10 Mart 2019 Pazar 23:37

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