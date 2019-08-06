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Türkiye

İstanbul'da fındık hasadı başladı

Bin 100 aile, 800 ton fındık... İstanbul Şile'de fındıkçılık önemli bir geçim kaynağı. Ağustos ayının gelmesiyle de fındık işçileri bahçelerdeki yerini aldı.

06 Ağustos 2019 Salı 21:04 - Son Güncelleme 06 Ağustos 2019 Salı 21:06

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