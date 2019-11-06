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Ekonomi

İstanbul lojistik merkezi olacak

Türkiye hava kargo taşımacılığında atağa geçiyor. İstanbul'un dünya çapında bir lojistik merkezi haline getirilmesi için atılacak adımlar "2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda yer aldı.

06 Kasım 2019 Çarşamba 18:53 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 18:55

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