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İsrail, Gazze’de çok katlı bir binayı hedef aldı. Saldırıda 18 kişinin yaralandığı belirtiliyor.
Kategori :
Dünya
Tarih : 09.08.2018
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ABD'de FETÖ'cü okul müdürü, 450 bin dolarla Avustralya'ya kaçtı
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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 18 yaralı
Tarihi Artuklu Hamamı yeni yerine indirildi
Görme engelli daire başkanı bisikleti 'makam aracı' yaptı
ABD'de FETÖ'cü okul müdürü, 450 bin dolarla Avustralya'ya kaçtı
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İsviçre'de şiddetli yağmur nedeniyle bir köyü sel bastı
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