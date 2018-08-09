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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 18 yaralı

İsrail, Gazze’de çok katlı bir binayı hedef aldı. Saldırıda 18 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Kategori : Dünya
Tarih : 09.08.2018
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