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Dünya

Irak'ta neler oluyor?

Bağdat başta olmak üzere birçok vilayette düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 100'ü geçerken yaralı sayısı 2 bine yaklaştı.

06 Ekim 2019 Pazar 14:55 - Son Güncelleme 06 Ekim 2019 Pazar 14:57

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