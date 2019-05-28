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Gündem

Irak'ın kuzeyine hem havadan hem karadan dev harekat

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara havadan ve karadan harekat başlatıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekatı gece boyunca Harekat Merkezi'nden takip etti.

28 Mayıs 2019 Salı 10:34 - Son Güncelleme 28 Mayıs 2019 Salı 10:35

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