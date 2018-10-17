İstanbul'da bir bankta toplandılar, çocukluk özlemlerini giderdiler İstanbul Sultanbeyli’de bir grup yaşlının bankta oynadıkları dokuztaş oyunu ilgiyle izlendi.

Kahraman Türk askeri Kore'ye 68 yıl önce bugün ayak bastı Savaş sırasında gösterdiği kahramanlık ve fedakarlık sebebiyle Korelilerin "Kutup Yıldızı" adını verdiği Türk askeri, ilk defa 17 Ekim 1950'de Pusan…

Tanzanya'da hayvanları gözlemlemek için teknoloji kullanılıyor

Dünyanın en fazla tehlike altında olan türlerinden biri için tasarlanan teknoloji sayesinde kaçak avcılar engelleniyor.