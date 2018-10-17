  • 17 EKIM 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 5.692
    EURO 6.579
  • BIST 98984.51
    ALTIN 224.617
Reklamı Kapat
  • Teksasta sel nedeniyle nehir taştıTeksas'ta sel nedeniyle nehir taştı
    ABD'nin Teksas eyaletinde şiddetli yağmurun etkisiyle yaşanan sel nehirleri taşırdı, bazı bölgelerde tahliyeler başlatıldı.
  • İstanbulda bir bankta toplandılar, çocukluk özlemlerini giderdilerİstanbul'da bir bankta toplandılar, çocukluk özlemlerini giderdiler
    İstanbul Sultanbeyli’de bir grup yaşlının bankta oynadıkları dokuztaş oyunu ilgiyle izlendi.
  • Kahraman Türk askeri Koreye 68 yıl önce bugün ayak bastıKahraman Türk askeri Kore'ye 68 yıl önce bugün ayak bastı
    Savaş sırasında gösterdiği kahramanlık ve fedakarlık sebebiyle Korelilerin "Kutup Yıldızı" adını verdiği Türk askeri, ilk defa 17 Ekim 1950'de Pusan…
  • Şiddetli fırtınanın etkisiyle şelalenin suyu tersine aktıŞiddetli fırtınanın etkisiyle şelalenin suyu tersine aktı
    İngiltere'nin Derbyshire bölgesinde bulunan Kinder Şelalesi'nde akan su, şiddetli fırtınanın etkisinde kalarak ters yöne akmaya başladı.
  • Özbekistanda Diriliş Ertuğrul rüzgarıÖzbekistan'da Diriliş Ertuğrul rüzgarı
    TRT’nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul dünya çapındaki izleyici kitlesini her geçen gün arttırıyor. Dizinin yapımcısı Özbekistan'da yeni projelerini…
  • Tanzanyada hayvanları gözlemlemek için teknoloji kullanılıyorTanzanya'da hayvanları gözlemlemek için teknoloji kullanılıyor
    Dünyanın en fazla tehlike altında olan türlerinden biri için tasarlanan teknoloji sayesinde kaçak avcılar engelleniyor.
  • Sosyal medya evlilikleri tehdit ediyorSosyal medya evlilikleri tehdit ediyor
    Çiftler birbirlerine ayırmadıkları vakti sosyal medyada harcıyor. Sosyal medya, boşanma nedenleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Uzmanlara göre…
  • İlik nakli bekleyen binlerce kişinin sesi olduİlik nakli bekleyen binlerce kişinin sesi oldu
    Nazlı Sümer Akdoğar, ilik nakli bekleyen binlerce kişiden yalnızca biri. Sosyal medyada bir kampanya başlattı. İnsanlara 'hikayeme can ver' diye…
  • Çinde intihar girişimi son anda engellendiÇin'de intihar girişimi son anda engellendi
    Çin'de intihara teşebbüs eden bir kişi, ölümden kıl payı kurtarıldı. Polisin file yardımıyla gerçekleştirdiği operasyon anbean kaydedildi.
  • Samsunda eski 19 Mayıs Stadyumunun yıkımına başlandıSamsun'da eski 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkımına başlandı
    Samsun'da Millet Bahçesi yapılması planlanan eski 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkımına başlandı.
prev
Teksas'ta sel nedeniyle nehir taştı
ABD'nin Teksas eyaletinde şiddetli yağmurun etkisiyle yaşanan sel nehirleri taşırdı, bazı bölgelerde tahliyeler başlatıldı.
next

İNTERAKTİF VİDEOLARI

﻿

POPÜLER VİDEOLAR

SON EKLENEN VİDEOLAR



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER