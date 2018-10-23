İngiltere'deki düğünde Diriliş Ertuğrul sahneleri canlandırıldı

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İngiltere'de düzenlenen Pakistanlılara ait bir düğünde, Diriliş Ertuğrul'dan sahneler canlandırıldı.
Kategori :
Dünya
Tarih : 23.10.2018
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