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İngiltere'deki düğünde Diriliş Ertuğrul sahneleri canlandırıldı

İngiltere'de düzenlenen Pakistanlılara ait bir düğünde, Diriliş Ertuğrul'dan sahneler canlandırıldı.

Kategori : Dünya
Tarih : 23.10.2018
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