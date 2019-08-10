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İngiltere'de bitkiler için özel otel
Hayvan otellerinin ardından bu kez de bitkiler için otel açıldı. İngiltere'de çiçek satan bir firma ilginç bir uygulamaya imza attı, bitkiler için otel hizmeti vermeye başladı.
10 Ağustos 2019 Cumartesi 22:13 -
Son Güncelleme 10 Ağustos 2019 Cumartesi 22:31
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