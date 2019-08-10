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Dünya

İngiltere'de bitkiler için özel otel

Hayvan otellerinin ardından bu kez de bitkiler için otel açıldı. İngiltere'de çiçek satan bir firma ilginç bir uygulamaya imza attı, bitkiler için otel hizmeti vermeye başladı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 22:13 - Son Güncelleme 10 Ağustos 2019 Cumartesi 22:31

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