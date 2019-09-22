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Türkiye

"İmdat butonu" TEKNOFEST'te kadınlara tanıtıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce kullanıma sunulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES), TEKNOFEST İstanbul'da tanıtıldı.

22 Eylül 2019 Pazar 12:32 - Son Güncelleme 22 Eylül 2019 Pazar 12:36

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