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Türkiye

İlköğretim için yeni okul zili ve çocuk şarkısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm ilköğretim kurumları için hazırlanan okul zili ve çocuk şarkısını tanıttı.

06 Eylül 2019 Cuma 14:28 - Son Güncelleme 06 Eylül 2019 Cuma 14:30

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