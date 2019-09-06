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İlköğretim için yeni okul zili ve çocuk şarkısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm ilköğretim kurumları için hazırlanan okul zili ve çocuk şarkısını tanıttı.
06 Eylül 2019 Cuma 14:28 -
Son Güncelleme 06 Eylül 2019 Cuma 14:30
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