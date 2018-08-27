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Kutsal topraklarda hac görevini yapan hacılar, yurda dönmeye başladı.
Kategori :
Türkiye
Tarih : 27.08.2018
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İlk hacı kafilesi yurda döndü
ABD'de "Diriliş Ertuğrul" temalı etkinlik düzenlendi
Türk gönüllüler Nijer'de yoksulların yüzünü güldürdü
TSK ile özel sporcular kamu spotu hazırladı
Türk hacıların vazgeçilmezi Medine hurması
Kamyon şoförü 5 kişilik ailenin hayatını kurtardı
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Türk Yıldızları 'Malazgirt' ve 'Büyük Taarruz' için uçtu
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Cumhurbaşkanlığı'ndan Zafer Haftası paylaşımı
Hindistan'da sokakları yılanlar bastı
Yangında mahsur kalan 2 kadın balkondan atladı
İlk hacı kafilesi yurda döndü
ABD'de "Diriliş Ertuğrul" temalı etkinlik düzenlendi
Türk gönüllüler Nijer'de yoksulların yüzünü güldürdü
TSK ile özel sporcular kamu spotu hazırladı
Türk hacıların vazgeçilmezi Medine hurması
Kamyon şoförü 5 kişilik ailenin hayatını kurtardı
TSK'dan "Süngülerin ucunda adım adım zafere" videosu
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