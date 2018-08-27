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İlk hacı kafilesi yurda döndü

Kutsal topraklarda hac görevini yapan hacılar, yurda dönmeye başladı.

Kategori : Türkiye
Tarih : 27.08.2018
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