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İhanet gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki ihanet girişimine ait ortaya çıkan yeni görüntüler, halkın darbecilere karşı şanlı direnişini gözler önüne seriyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:22 - Son Güncelleme 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:23

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