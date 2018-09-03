Huzura kavuşan Lice kırsalında doğa yürüyüşü

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Kategori :
Türkiye
Tarih : 03.09.2018
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ABD'de 40 bin dolarlık böcek soygunu
İsrail Filistinlilere ait 5 evi yıktı
19 Mayıs Stadyumu’nu çevreleyen demir bloklar böyle yıkıldı
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ABD'de kardinale çocuk istismarı protestosu
Rock sanatçısı Hayko Cepkin'in hayali gerçek oldu
Brezilya'da 200 yıllık müzede yangın
Dışişleri'nden genç diplomatlara arabuluculuk eğitimi
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Adnan Oktar'ın villaları için yıkım kararı
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