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Dünya

Huawei ABD'yi neden rahatsız ediyor?

Casusluk suçlaması yöneltilen Çinli telekomünikasyon devi Huawei, hala uluslararası alandaki iddiasını koruyor.

03 Haziran 2019 Pazartesi 15:17 - Son Güncelleme 03 Haziran 2019 Pazartesi 15:17

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