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Dünya

Hollanda'nın ilk F35'i yanlışlıkla köpük banyosu yaptı

Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin ilk operasyonel F-35 Lightning II uçağı için yapılan geleneksel karşılama töreninde, uçağa su yerine yanlışlıkla yangın söndürme köpüğü sıkıldı.

06 Aralık 2019 Cuma 10:13 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 10:14

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