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Hindistan’da lunapark kazası: 3 ölü, 28 yaralı

Hindistan’ın Ahmedabad kentindeki bir lunaparkta Discovery isimli eğlence aletinin direği kırılınca insanlar 20 metre yükseklikten düştü, 3 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

14 Temmuz 2019 Pazar 22:29 - Son Güncelleme 14 Temmuz 2019 Pazar 22:29

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