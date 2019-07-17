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Hindistan'da çöken binada ölü sayısı 14'e çıktı

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de dün çöken 4 katlı binada yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e yükseldi. Binanın enkazında halen 20'ye yakın kişi bulunduğu tahmin ediliyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:27 - Son Güncelleme 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:28

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