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Kategori :
Gündem
Tarih : 14.08.2018
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Teröristlerin gökyüzündeki korkulu rüyası: Kaplan
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Hayati Arkaz MHP'ye katıldı
Yemen'de Koalisyon Güçleri çocukları taşıyan aracı hedef aldı
İtalya'da otoyol köprüsü çöktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları dış basına damga vurdu
Akvaryumda yaşayan 2 balığın kavgası
ABD'de siyahi vatandaşı döven polis istifa etti
Türkiye'nin yeni milli keskin nişancı tüfeği göreve hazır
ABD’de bir pilot uçakla evine çarparak intihar etti
Kaplumbağa Julie'nin 50'nci yaş günü partisi
Teröristlerin gökyüzündeki korkulu rüyası: Kaplan
İçişleri Bakanı Soylu Yüksekova Kalana Üs Bölgesinde
Hayati Arkaz MHP'ye katıldı
Yemen'de Koalisyon Güçleri çocukları taşıyan aracı hedef aldı
İtalya'da otoyol köprüsü çöktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları dış basına damga vurdu
Akvaryumda yaşayan 2 balığın kavgası
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ABD’de bir pilot uçakla evine çarparak intihar etti
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